Maio Amarelo: Eixo SP promove ações educativas

A Eixo SP preparou uma programação especial em apoio à Campanha Maio Amarelo que, neste ano, traz o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida".

No dia 13, das 7h30 às 10h, a ação, voltada a pedestres e ciclistas, será no km 166 da rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), ao lado do Distrito Industrial de Boraceia. No dia 15, as atividades, no km 18 da SP-197, em Torrinha, terão como foco os motociclistas, das 7h30 às 11h30.

As atividades serão desenvolvidas em parceria com Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e Polícia Militar Rodoviária e contarão com distribuição de materiais informativos e brindes e orientações sobre travessia segura, com o uso das passarelas e passagens sinalizadas.