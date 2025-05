Time Feminino de Bauru conquista bronze no Nacional de basquete

O Time Master Feminino de Bauru conquistou a medalha de bronze na 6.ª edição do Campeonato Sul-Sudeste de Basquetebol Master, realizado em Niterói (RJ), entre os dias 1 e 4 de maio de 2025. O evento integra o calendário oficial da Federação Brasileira de Basquetebol Master (FBBM) e reuniu um número recorde de participantes: 62 equipes e 646 atletas de diversas regiões do país.

Competindo na categoria 40 , que contou com sete equipes, o time de Bauru demonstrou garra e técnica ao longo da competição. No jogo de estreia, enfrentando o time da casa, Niterói, as bauruenses fizeram uma partida equilibrada, mas acabaram derrotadas por 60 x 51. Na segunda rodada, reagiram com uma vitória expressiva sobre o time do Rio de Janeiro, com placar de 55 x 26. No terceiro e decisivo jogo, que valeu o bronze, Bauru superou o time Divas de São Paulo com uma vitória convincente por 61 x 32.

A competição foi organizada pela Associação de Veteranos de Basquete de Niterói (AVBN) em parceria com a FBBM.