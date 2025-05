Bauru: ladrão furta lacres que seriam revertidos em castrações

“Às vezes dá vontade de desistir.” A frase foi postada nas redes sociais pelo Projeto Eco Patinhas, que divulgou imagens de câmeras de segurança nas quais um homem furta, nesta segunda-feira (5), um saco com mais de 30 quilos de lacres de latinhas de alumínio. O crime foi registrado durante a madrugada em um ponto de coleta do Parque Paulista, região do Redentor. Esse material seria revertido em castrações de cães e gatos em situação de rua ou de animais cujos tutores estão em situação de vulnerabilidade social.

O suspeito do furto não foi localizado e um boletim de ocorrência ainda deverá ser registrado. O Eco Patinhas é uma entidade sem fins lucrativos, que arrecada doações e reverte diversos itens — como tampinhas de garrafas e lacres de latinhas — em projetos de controle da natalidade dos animais.

Segundo a coordenadora da ONG, Maria Lúcia Contrera Damasceno, por sorte havia apenas um saco de 30 quilos naquele ponto de coleta, pois os demais já haviam sido recolhidos. “Nós não ajudamos só os animais; já contribuímos também com moradores (em situação de) rua e profissionais da coleta, tanto que muitos deles nos entregam os lacres e ficam com as latinhas. Mas esse pessoal que furta, sabemos que, infelizmente, é para comprar drogas”, comentou a coordenadora.