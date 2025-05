Acidente entre motos provoca a morte de homem de 58 anos em Jaú

Um acidente envolvendo duas motos resultou na morte de um dos condutores, na noite desta segunda-feira (5), por volta de 19h15, no cruzamento das ruas Antônio José Paleari com a Fuad Pedro Izar, no Conjunto Residencial Bernardi, bairro recém-criado em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Luiz Henrique Zago, de 58 anos. Ele chegou a ser socorrido com vida por uma unidade de resgate do Samu, mas morreu no pronto-socorro da Santa Casa. O outro motociclista também sofreu ferimentos, mas passa bem, acrescenta a corporação.

As causas do acidente serão apuradas.