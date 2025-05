Artista local é selecionado para festival internacional

O artista visual e produtor independente Alex Viegas, natural de Bauru, acaba de ser selecionado oficialmente para o festival Lift-Off Sessions 2025, um dos eventos mais relevantes do circuito de cinema independente global, realizado nos tradicionais Pinewood Studios, nos arredores de Londres — local histórico de filmagens como 007 e Star Wars.

A seleção contempla três videoclipes autorais criados por Alex: Infinity, Rebirth e In the Shadows — obras que unem estética cinematográfica, narrativa emocional e trilhas sonoras originais escritas e produzidas pelo próprio artista. "Essa conquista representa não apenas o reconhecimento de uma linguagem visual construída com muita alma e esforço, mas também uma porta que se abre para o audiovisual brasileiro ocupar espaço no cenário internacional", afirma Alex. À frente da "Bryan Stenler Studios", sua agência de conteúdo e experiências visuais sensoriais, Alex desenvolve videoclipes, campanhas e filmes autorais com enfoque artístico e emocional, mesclando tecnologia, inteligência artificial e storytelling de alto impacto.

O Lift-Off Sessions faz parte da Lift-Off Global Network, rede internacional de festivais sediada no Reino Unido, com ramificações em cidades como Nova York, Tóquio, Paris e Los Angeles.