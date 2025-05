GFI-Tietê expõe plano de fiscalização de mananciais de 67 cidades

O Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê (GFI-Tietê) realiza, nesta terça-feira (6), às 14h, uma reunião com representantes de 67 prefeituras das bacias do Rio Tietê/Batalha e Rio Tietê/Jacaré. O encontro será no navio NM Homero Krähenbühl, com saída da alameda da Orla, nº 37, Centro de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), e tem como objetivo promover o diálogo regional e fortalecer a atuação conjunta na proteção dos recursos hídricos.

Na ocasião, será apresentado o plano de ação para intensificação das fiscalizações em mananciais, com foco na redução da proliferação de algas e macrófitas no rio Tietê - fenômeno agravado pelo aumento das temperaturas médias no estado desde 2024. A reunião contará com a presença do subsecretário de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Cristiano Kenji, e representantes da SP Águas, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) e Comitês de Bacias Hidrográficas.

Balanço