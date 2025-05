Teatro Municipal será reinaugurado nesta quarta-feira em Bauru

Fechado desde 2023 para uma ampla reforma na qual foram investidos mais de R$ 5 milhões, o Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' será reinaugurado nesta quarta-feira (7), às 19h. As obras de modernização incluem novos sistemas de climatização, som e iluminação, poltronas e cortinas, além da climatização de todo o Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva'.

Conforme o JCNET divulgou, o objetivo das obras, realizadas com verba própria da Prefeitura de Bauru, é preparar o espaço para o presente e também para o futuro como um atrativo voltado não apenas a Bauru, mas também à grande região. "As reformas garantem o funcionamento pleno pelos próximos 15, 20 anos", resumiu o secretário Paulo Eduardo Campos sobre as intervenções feitas no prédio, inaugurado em 2.000.

A grande novidade está na climatização do prédio como um todo - etapa da obra que mais demandou tempo, admite o titular da Cultura. "O sistema abrange o teatro inteiro. Envolve a Divisão de Ensino às Artes, a Secretaria de Cultura e o hall do teatro, o que inclui o auditório, as salas e a galeria.