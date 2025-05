Polícia Civil flagra 1,5 tonelada de maconha em carga de copos

Após campana, o veículo foi avistado pelos policiais civis próximo ao município de Nantes e passou a ser acompanhado. A intenção, de acordo com a polícia, era flagrar a entrega da carga ilegal e deter todos os envolvidos. Porém, o caminhão saiu da rodovia Castelo Branco (SP-280), acessou a Castelinho e parou no acostamento.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), durante investigação relacionada ao comércio de entorpecentes, a equipe do 1.º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba recebeu a informação de que o caminhão baú abordado em Botucatu, vinculado a uma empresa de Osasco, transportaria drogas do Paraná até São Paulo neste fim de semana.

Com medo de que o motorista fugisse, já que este não seria o local apontado pelas investigações para o encontro com o destinatário, a equipe decidiu abordá-lo e, na carroceria do veículo, encontrou 2.290 tijolos de maconha, no total de 1,5 tonelada, escondidos em meio a corpos descartáveis, com nota fiscal no valor de R$ 18,9 mil.

O motorista, de 37 anos, alegou desconhecer a existência da droga, mas foi autuado em flagrante e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga, onde aguardará a audiência de custódia. O celular do suspeito foi apreendido para fins de investigação. O delegado plantonista solicitou autorização judicial para a incineração do entorpecente em caráter de urgência.