'Prazer, Eny': música sobre a personagem de Bauru é lançada

A trajetória de Eny Cezarino — proprietária da conhecida Casa da Eny — virou música nas mãos de um grupo de artistas de Bauru. Lançada no último dia 23 de abril nas plataformas de streaming, a canção "Prazer, Eny" narra a biografia da personagem e integra o LP "A Cidade Excomungada e os 7 Pecados Capitais". A letra traz reflexões sobre a polêmica dona do bordel mais famoso do município.

O Eny's Bar (ou a Casa da Eny) atraiu celebridades e políticos de todo o País entre as décadas de 1950 e início da década de 1980. Ela nasceu em 17 de abril de 1916 (seu aniversário é no mesmo mês do lançamento da música) em São Paulo. Ao longo dos anos passou por diferentes cidades até chegar na Sem Limites, onde abriu seu famoso empreendimento. Eny morreu em agosto de 1987, após sofrer um golpe de seu contador, que roubou todos os seus recursos. A história foi narrada no livro "Eny Cezarino e o Grande Bordel do Brasil", escrita pelo jornalista Lucius de Mello.

"Tivemos um trabalho para falar desse tema sem julgamento ou moralismo. Falamos da Eny sem dizer se foi bom ou ruim, que é da maneira que a história trata seus temas. A forma que construímos a música trata das coisas como aconteceram, dando a emoção e a importância de uma mulher que teve uma dor no seu tempo", afirma Cátia Machado.