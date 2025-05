Botucatu: derramamento de óleo em avenida mobiliza Defesa Civil

Botucatu - No início da tarde deste sábado (3), por volta das 14h40, equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas para atender uma ocorrência de derramamento de óleo na avenida Camilo Mazoni, na região do Jardim Paraíso, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o órgão, agentes aplicaram pó de serra ao logo do trajeto onde o material foi derramado para minimizar os riscos de acidentes, sobretudo para motociclistas e pedestres. Além disso, todo o trecho da via com óleo foi sinalizado com placas de advertência.

"A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela área, respeitando os bloqueios e orientações das equipes no local", disse, em nota. "A Defesa Civil segue monitorando a situação e reforça que ocorrências como essa oferecem risco real à segurança viária".