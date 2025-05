De coração nordestino, Pedro do Cordel lança primeiro disco

Segundo o artista, o disco que reúne composições desde 2021 será divulgado nas plataformas digitais de música e streaming. Porém, para quem prefere a versão física, também estão previstas edições em CD com material encarte a serem comercializadas nos próximos shows dele e na loja virtual do Instagram: @pedrodocordel_pedropopoff.

O jovem apaixonado pela cultura do cangaço, palestrante e criador (aos 13 anos) da primeira biblioteca de cordel de Bauru, dá mais um passo na carreira, aos 19. Pedro do Cordel lança neste mês, em data a ser divulgada, o disco 'Zagaia', seu primeiro trabalho autoral.

Pedro compôs canções que tratam sobre a relação do amor e da morte, do progresso da zona rural e temáticas do cotidiano. Amadeo Alvarez também colaborou. De acordo com o jovem músico, o show de lançamento provavelmente será em Bauru, no segundo semestre de 2025.

"A ideia foi criar uma 'música universal', conceito usado no movimento da Tropicália. Na identidade visual da capa, pincelo minha história de vida com um cenário de objetos que estão comigo há muito tempo. Em todos os aspectos, tentei mostrar minha evolução. Esse é o conceito do disco", destaca.

Pedro do Cordel considera que sucesso não é só fama, mas, sim, estar feliz consigo mesmo e orgulhoso do trabalho. "Minha mãe sempre diz para eu me esforçar ao máximo no que faço. Não me considero o cara mais ambicioso do mundo, mas quando tenho um objetivo, tento ir até o fim", pontua.