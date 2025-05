'Ticanica': circo gratuito em espaços públicos

O espetáculo "A Incrivelmente Incrivelosa Ticanica" encerra sua temporada em Bauru com apresentações gratuitas neste sábado (3) às 19h, no Teatro de Arena (com possibilidade de mudança para o auditório em caso de chuva), e no domingo (4), às 16h, na Divisão de Ensino às Artes de Bauru 2 (DEA 2), com bate-papo interativo após o espetáculo. Já na segunda-feira (5), às 19h, a DEA 2 recebe a oficina gratuita "O jogo além da cena: Jogos cômicos".

Viabilizado por meio da Secretaria de Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, o projeto leva a palhaçaria feminina às escolas, organizações sociais e espaços culturais da cidade, misturando comédia física e números tradicionais de circo sob uma perspectiva popular e afetiva.

A entrada é franca, mas interessados devem se inscrever por meio de um formulário (disponível a partir do QR Code abaixo).