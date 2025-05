Festival de Caldos da Vó Angelina resgata memórias afetivas

A Padaria e Confeitaria Vó Angelina, no bairro Vila Mesquita, em Bauru, deu início à terceira edição consecutiva do seu Festival de Caldos nesta sexta-feira (2). Com sete sabores servidos diariamente, o evento ocorre até o fim do inverno e busca resgatar o sentimento de aconchego típico das noites na casa da avó.

Entre os destaques do festival, estão receitas como caldo verde com calabresa, mandioca com carne e a tradicional polenta cremosa com queijo. O cardápio inclui cinco sabores fixos e dois alternados a cada dia da semana. Todos os caldos, com exceção do de queijo, são preparados sem glúten e engrossados com base de batata, opção rara entre os estabelecimentos da cidade.

A iniciativa é comandada por Bruno Castro, que fundou a padaria em 2020. Segundo ele, a ideia era criar um espaço acolhedor que permitisse que os clientes se sentissem em casa. "As pessoas acabam se desconectando do celular e aproveitam mais a companhia umas das outras. Muitos dizem que os sabores lembram os caldos da avó. É um resgate da infância", relata.