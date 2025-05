Hidromel Bragaia aposta em qualidade premiada e lança promoção

Hoje, a linha da marca conta com cinco rótulos. O mais vendido é o tradicional suave, considerado a melhor introdução ao universo do hidromel. Com sabor leve e teor alcoólico de 12%, ele tem notas marcantes de mel cru e é ideal para quem está conhecendo a bebida pela primeira vez.

A bebida, frequentemente citada em mitologias antigas e na literatura nórdica, despertou a curiosidade do produtor em 2012. Apaixonado por literatura medieval e nórdica, Bragaia se interessou pelo hidromel ao ver a bebida ser constantemente citada como símbolo de prazer entre deuses e heróis. Em 2017, venceu o concurso da Associação de Cervejeiros de Santa Catarina com seu hidromel de sobremesa e decidiu transformar o projeto em negócio.

Com 12 anos de história, a Hidromel Bragaia é hoje uma das principais produtoras de Bauru de uma das bebidas mais conhecidas de livros e filmes: o hidromel. Feito a partir da fermentação do mel e produzida por João Guilherme Bragaia, a marca aposta em receitas saborosas, ingredientes selecionados e uma produção cuidadosa para conquistar o consumidor. Neste mês de maio, até o dia 12, a empresa promove uma ação especial para o Dia das Mães: todos os rótulos, incluindo os premiados, serão vendidos por R$ 49,90 no site oficial da marca. Além disso, as embalagens para presente serão gratuitas.

Para paladares mais secos, há o tradicional seco, feito apenas com água, mel e fermento. Sem adição de frutas ou especiarias, ele lembra um vinho branco seco, com um leve toque do mel na base. "É até curioso pensar em um hidromel que não é doce, mas essa é justamente a proposta do seco", explica o produtor.

O rótulo morango com hibisco oferece uma experiência mais frutada e floral e apresenta coloração intensa, além de um sabor que equilibra o cítrico do morango com a acidez do hibisco. Foi eleito o terceiro melhor hidromel do Brasil em 2023.

Já o hidromel de sobremesa apresenta um processo exclusivo: o mel é caramelizado antes da fermentação, resultando em uma bebida com notas tostadas e um leve toque de calda de doce de leite. "Diferente dos outros, ele não traz o sabor cru do mel. A caramelização transforma o perfil", diz João.