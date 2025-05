Vez por outra sinto necessidade de escrever sobre educação, área em que tive o privilégio de trabalhar ao longo de mais de 35 anos e manifestar, mesmo que aposentado, preocupações com o ensino médio. Em razão disto acompanho mesmo que de longe o que se passa com a política educacional em âmbito estadual e federal. Confesso, ver com muito pessimismo, se já não era bom há vinte anos agora está realmente inquietante trazendo em sua esteira o título desta crônica: Geração "nem nem" (nem estudam e nem trabalham).

Quanto ao primeiro "nem", tomei conhecimento de que a OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fundada em 1960 sua sede em Paris no "Chânteau de la Muette"(1) um Palácio Medieval. Essa Organização divulgou no dia 10/9/2024 no jornal Zerohora um estudo afirmando que "cerca de 1 em 4 jovens entre 25 e 34 anos no Brasil não estudam nem trabalham os chamados "nem nem" e que é superior à média dos países da OCDE. Importante salientar que o Brasil não faz parte dessa Organização.

Para mitigar esse problema educacional brasileiro, combater a evasão escolar e apoiar a conclusão dos estudos, o governo federal resolveu instituir em 2025 um programa social com o popular nome "pé-de-meia", com pagamentos mensais de Cr$ 200,00, aos alunos matriculados no primeiro ano do Ensino Médio, extensivos aos já matriculados no 2º e 3º anos, ou alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos , com exigências de frequência mínima de 80% das aulas e aprovação ao final do ano; o valor pode ser sacado mensalmente desde que comprovada a frequência mínima.