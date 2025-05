Festa de Frei Galvão será neste domingo em Potunduva, em Jaú

Às 10h, será celebrada missa campal no Santuário e, às 11h, terá início a quermesse, com praça de alimentação e apresentações do grupo "Sinhá" e "Matheus Silva e Banda".

O evento "Frei Galvão - Celebrando a Vida e os Milagres" será aberto às 7h, com realização da "Caminhada de Fé", que terá saída da estátua de Frei Galvão e chegada no Santuário.

Neste domingo (4), o Santuário de Frei Galvão, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), será palco da tradicional festa em homenagem ao santo, considerado o primeiro do Barsil. A entrada é gratuita, e não serão permitidos coolers. Toda a renda será revertida para o Santuário.

No local, serão servidos frango assado, espetinho, macarrão, acarajé, cocada, sorvete, cachorro quente, churros, pastel, água, cerveja, refrigerante e grande variedade de pratos.

O evento é realizado pela Associação de Moradores do Condomínio Frei Galvão e conta com o apoio da Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Neste ano, a festa também terá o apoio do Governo do Estado, por meio do Programa Difusão Cult SP.