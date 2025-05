Governo prepara inauguração do teatro após investir R$ 5 milhões

O próprio sistema sonoro, antes bastante criticado, agora condiz com a acústica do auditório. O investimento demorou, mas tem motivo: somente uma mesa de som, para se ter ideia, custou cerca de R$ 200 mil.

A ampliação no público e na própria tecnologia do prédio foi pensada justamente no projeto regional do Teatro e a própria Secretaria de Cultura já discute a possibilidade de trazer a Bauru atrativos até nacionais para movimentar o local.

Mais do que isso, a expectativa é garantir também um bom local para ser utilizado pela iniciativa privada - que pode alugar o auditório a fóruns, seminários e eventos. Isso passa, porém, por uma mudança no próprio regulamento do Teatro, documento que a Cultura já prepara para lançar. "O regulamento atualizado dar novos parâmetros sobre valores de locação, entre outras coisas", explica Paulo.