A caixa de ferramentas da vida

No meu tempo, todo homem tinha sua caixa de ferramentas. A minha ainda está aqui — envelhecida, mas firme, como eu. Tem uma caixa só para os parafusos, outra para as buchas, uma para as chaves e alicates, e até uma para guardar aquelas peças que não servem para nada… até que um dia, inesperadamente, servem.

Hoje olho para a juventude e percebo que muitos nem sequer têm uma caixa — nem de ferramentas, nem de valores bem encaixados. Há quem diga que é por falta de interesse. Eu penso que é por falta de exemplos, de tempo junto, de conversas como as que tive com meu velho, à luz fraca da garagem, entre uma martelada e outra. Não é que a juventude esteja perdida. É que muitos estão tentando apertar os parafusos soltos da vida com as mãos nuas, sem ferramentas, sem preparo. E quando a adversidade bate, falta mais que força: falta jeito, falta visão, falta a calma que vem com a experiência.

Talvez o que precisemos fazer — nós, que ainda temos nossas caixas — seja abrir nossas tampas, mostrar o conteúdo, ensinar o uso.

Porque mais do que criticar, é preciso oferecer. Ensinar que cada obstáculo é como uma peça solta: exige a ferramenta certa, paciência e intenção firme.