'Ticanica' leva circo gratuito a espaços públicos de Bauru

No domingo (4), após a apresentação na DEA II, haverá um bate-papo interativo com o público. Já na segunda (5), a atriz ministra a oficina gratuita “O jogo além da cena: Jogos cômicos”, voltada para pessoas interessadas em explorar o riso através do corpo, do improviso e da criatividade.

“A oficina é um convite para que mais pessoas conheçam o universo da palhaçaria e entendam que o riso também é construção e jogo coletivo”, conta Etiene.

Etiene Amaro pesquisa a linguagem da palhaçaria desde 2018, quando criou o número “Ticanica – A Afrodite Xing Ling”, em que sua personagem aparece como dona do próprio circo. Desde então, acumula apresentações em festivais e mostras da região, como o FestinBau, Cabaret SceneSonore e o Festival de Circo de São Paulo — onde apresentou o número na sede do projeto O Mundo do Circo, no Parque da Juventude, em 2022.