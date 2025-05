Casa Maria Bove Coneglian, em Lençóis, recebe peças gratuitas

A Cia do Trailler - Teatro em Movimento chega na Casa de Cultura Maria Bove Coneglian, em Lençóis Paulista, com três espetáculos e uma oficina. As apresentações integram o projeto de circulação "Cia do Trailler - 21 anos em movimento", aprovado pela Lei Paulo Gustavo e contam com o apoio da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista. Na sexta (2), às 10h30, os atores vão ministrar também uma oficina com o tema "Teatro e Educação", aberta a todos os interessados. Toda a programação é gratuita. A Casa de Cultura Maria Bove Coneglian fica na rua Sete de Setembro, 934, Centro.

Confira a sinopse:

Sexta (2), às 20h "Ópera Febril" - O espetáculo, que foi indicado ao prêmio Shell desse ano na categoria Destaque Nacional, nasceu a partir de uma pesquisa nos arquivos públicos sobre as condições dos trabalhadores da antiga Tecelagem Parahyba, a famosa fábrica de cobertores que, por anos, foi uma das principais indústrias da cidade de São José dos Campos e de grande relevância no país. A peça traz uma discussão performativa e documental e evidencia a permanente exploração dos trabalhadores. Parte de um mergulho que percorre a essência do trabalho, desde a sociedade fabril até os dias atuais, com os desafios contemporâneos. Para isso, começa transportando o público para dentro da fábrica, por volta da década de 60 e 70, com ambiente opressor, condições de trabalho dúbias e alta demanda de produtividade.