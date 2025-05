Pederneiras recebe oficina sobre Instagram para negócios

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a oficina "Faça digital: Instagram para Negócios" que acontecerá no dia 8 de maio no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), na rua Nove de Julho, 136, Centro. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sebrae.

A atividade é voltada aos empreendedores que desejam profissionalizar a presença digital no Instagram, conectando-se de forma estratégica com seus clientes e ampliando as oportunidades de negócios.

A oficina abordará os conceitos fundamentais das redes sociais e ensinará, passo a passo, como configurar uma página comercial no Instagram.