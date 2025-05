Furtos de hidrômetros crescem 200% em Jaú

Águas de Jahu, concessionária do Grupo Águas do Brasil, tem registrado um aumento expressivo nos furtos de hidrômetros em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De janeiro a abril de 2025, 50 equipamentos foram levados por criminosos, o que representa um crescimento de 213% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 16 ocorrências.

Somente no mês de abril, a concessionária registrou 20 hidrômetros furtados, número quatro vezes maior do que o do mesmo mês no ano anterior.