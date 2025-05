Juiz leva ação contra Gasparini e família à fase de conclusão

Em nota, o advogado Leonardo Magalhães Avelar, que defende Gasparini e seus familiares, afirmou que "a prova produzida na instrução criminal foi bastante contundente no sentido da atipicidade penal das condutas imputadas" e que "a defesa técnica está confiante na sensibilidade e seriedade dos novos membros designados pelo MP para a condução do caso e na serenidade do magistrado em seu julgamento".

Ainda segundo Avelar, "os depoimentos colhidos esclareceram o absurdo de uma imputação de organização criminosa formada por membros de uma mesma família, que incluem o pai, a mãe, uma filha pré adolescente à época dos fatos e uma avó septuagenária".

Almyr Basílio, à frente da defesa de Paulo Gobbi, disse ao JC que não vai se manifestar ante o segredo de Justiça sobre o qual o processo tramita.