DDD - Um novo significado

A vida é fluxo contínuo e ininterrupto, em constante evolução, exposta às exigências das circunstâncias. Não há retorno nem atalhos. A natureza aproveita ao máximo suas oportunidades, replicando padrões de forma fractal — do micro ao macro.

A democracia representativa surgiu da necessidade de delegar decisões. No entanto, muitos eleitos não representam seus eleitores, nem assumem compromisso com suas demandas. O modelo atual carece de mecanismos de correção e recall, e seus ciclos eleitorais são lentos diante da urgência e velocidade do tempo digital.

Já a democracia direta permite que o cidadão decida, sem intermediários, no momento e contexto da demanda. E o meio digital — já consolidado para movimentações financeiras seguras — oferece ferramentas adequadas para isso. Com smartphones e aplicativos, estamos digitalmente alfabetizados.

Assim, é natural que a democracia evolua: do voto ocasional para a participação constante em temas relevantes, como já ocorre em referendos e plebiscitos. A vida democrática pode tornar-se um fluxo contínuo de decisões coletivas validadas digitalmente.