TV USP exibe entrevista exclusiva com Vera Paiva hoje

O filme "Ainda Estou Aqui" fez história neste ano ao trazer o primeiro Oscar ao Brasil. A conquista fez ecoar a importância inata da obra, que aborda as cicatrizes da ditadura militar e, principalmente, como devemos resistir ao esquecimento deste período. E a TV USP Bauru exibe, nesta quinta-feira (1), às 20 horas, na TV Câmara Bauru, o "Conexão USP" com uma entrevista exclusiva com Vera Paiva, a primogênita do casal Eunice Paiva e Rubens Paiva.

A "Veroca", como é chamada no filme, é professora do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP e atua há décadas em programas e práticas de saúde baseados em Direitos Humanos. No bate-papo com a equipe local da TV USP, ela falou mais sobre o drama da família, com detalhes do desaparecimento do seu pai, e contou como se sentiu ao ver a história nos cinemas.

Vera Paiva ainda explicou como o livro/filme nasceu e destacou a importância da obra ter se tornado um 'manifesto político', além de comentar o episódio de agressão que seu irmão, Marcelo Rubens Paiva (autor do livro homônimo que deu origem ao filme), sofreu no Carnaval neste ano.