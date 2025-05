Tradicional Baile do Queijo e Vinho será dia 10 de maio

O tradicional Baile do Queijo e Vinho da Luso Bauru já tem data marcada: será realizado no dia 10 de maio, um sábado. Muito conhecido pela mesa de frios e pelos rótulos tintos e secos, o evento começa a partir das 21h, no salão social do clube.

Já o musical será animado pela Banda Ulisses e Moisés. "O baile é anual e muito aguardado por nossos sócios. A festa reúne pessoas de Bauru e toda a região que apreciam bons vinhos e música de qualidade", ressalta Luis Henrique Lamônica, presidente da Luso Bauru.

Os convites já estão à venda na secretaria do clube (via pix) ou pela plataforma Blacktag (com taxa). Para sócios o valor é de R$ 80,00 e para não sócios R$ 100,00. Os ingressos são limitados.

Serviço