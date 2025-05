Sebrae promove trilha de capacitações em Iacanga

Iacanga - O Sebrae, em parceria com Prefeitura de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) e Câmara Municipal, elaborou a "Trilha: Artes e Sabores", que são capacitações voltadas para artesãos e profissionais do ramo da alimentação do município. Os cursos são pré-requisitos obrigatórios para artesãos que desejam participar da missão para a Feira Mega Artesanal 2025, que acontecerá em julho, em São Paulo, e para os profissionais da alimentação interessados em expor na Feira Artes e Sabores de Iacanga, prevista para maio.

As capacitações serão realizadas na Câmara de Iacanga, na avenida Laemert Garcia dos Santos, 669. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas presencialmente no Sebrae Aqui, localizado na avenida Rui Barbosa, 590, ou pelo telefone (14) 3294-1057.

Profissionais que não têm interesse em participar das feiras também podem aproveitar as atividades de forma independente. As capacitações ocorrerão nos meses de maio, junho e julho, com temas voltados a organização de exposições, gestão de fluxo de caixa e técnicas de vendas em datas comemorativas.