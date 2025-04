TCE manda governo refazer edital de concessão da ETE em Bauru

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) determinou nesta quarta-feira (30) que o governo Suéllen Rosim (PSD) promova uma série de correções no edital de concessão do sistema de esgoto, o que significa, em termos práticos, no próprio refazimento do certame que envolve um contrato de R$ 3,5 bilhões. Cabe recurso.

Unânime, a decisão foi tomada em sessão presencial do plenário da Corte na manhã desta quarta. A sentença ainda não saiu. O julgamento, já em fase de mérito, vem no âmbito de duas impugnações ao edital: uma apresentada pela Aegea, gigante do saneamento no País, e posteriormente pelo advogado e ex-vereador Coronel Meira (Novo).

O conselheiro Renato Martins Costa, relator, acolheu os argumentos de que o critério “técnica e preço” - adotado pela prefeitura e que norteia praticamente todo o edital - não atende à nova Lei de Licitações.