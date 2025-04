Festival Itapuí Praia Fest 2025 traz vários estilos musicais

Com uma programação musical voltada para todos os públicos, o Festival Itapuí Praia Fest 2025 traz para a Prainha, cartão-postal do município, quatro shows para animar o domingo (4) dos moradores e também da região; o evento é totalmente gratuito, financiado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, inscrito pela Diretoria de Cultura e Turismo e com o apoio da Prefeitura de Itapuí.

Com apresentação de Giba Belluzzo, da 91 FM, o Festival Itapuí Praia Fest 2025 começa a partir das 15h. Com o intuito de valorizar os artistas locais, o evento traz, respectivamente, as atrações: Luiz Vicente e Luizinho, Banda Mensaleiros, Ed Cézar e Ary e, para fechar, o Pagode do Lucas. "Optamos por incentivar os artistas locais, com estilos diferentes para agradar todos os públicos", comenta Marcelo Furlen, diretor de Cultura e Turismo de Itapuí. Formado por pai e filho, Luiz Vicente e Luizinho resgata o cancioneiro brasileiro através da música sertaneja e dá nova roupagem para clássicos do gênero. Na sequência, por volta das 16h30, a banda Mensaleiros assume o palco, com um repertório que inclui clássicos da música brasileira como: Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii, Cazuza, Raul Seixas e muito mais. Para manter o público animado, o apresentador Giba Belluzo convida a dupla Ed Cézar e Ary para dar sequência no Festival. Para encerrar em grande estilo, Pagode do Lucas sobe ao palco, às 18h30, com o melhor do pagode e do samba.

Serviço

Festival será na Praia de Itapuí, na avenida Brasil, sem número.