'Doble You' promete show eletrizante no Alameda Hall sábado

Neste sábado (3), Bauru recebe um dos ícones da dance music internacional, o "Doble You". O show será realizado no Alameda Hall, a partir das 20h, com grandes sucessos do grupo como "Please Don't Go", "Looking At My Girl", "Run To Me", "She's Beautiful", "Who's Fooling Who", "Definitely Sure", "If I could Fall", entre muitos outros, que prometem animar o público do início ao fim da apresentação.

A banda italiana é liderada pelo vocalista britânico Willian Naraine e também pelo guitarrista Gino Martini. Durante sua trajetória, os músicos já venderam milhões de discos pelos quatro cantos do planeta. E o Brasil é um caso a parte, pois o Double You gravou em 2001 um disco ao vivo somente para o país chamado 'Studio Live', além de ganhar uma dedicatória do grupo na época de lançamento do álbum 'Forever' (1996).

Serviço

O show do Doble You será realizado no próximo dia 03 de maio, a partir das 20h, no Alameda Hall.