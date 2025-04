Bauru: Polícia Civil apreende 15 tijolos de maconha em um freezer

Após denúncia seguida de trabalho de investigação, nesta terça-feira (29), a Polícia Civil, por meio de equipes da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu em flagrante um homem de 24 anos que guardava 15 tijolos de maconha em um freezer, em uma casa no bairro Pousada da Esperança. Ele foi autuado por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a especializada, a unidade recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região do bairro Pousada da Esperança tanto no varejo, em porções, como no atacado, em forma de tijolos. Após o monitoramento do endereço, a 2.ª Dise solicitou autorização da justiça para realizar buscas na residência.

Nesta terça-feira, policiais civis foram até o imóvel e encontraram no interior de um freezer 15 tijolos de maconha congelados, cada um pesando aproximadamente um quilo. O investigado, E.H.T.L., alegou que guardou o eletrodoméstico para uma pessoa que não quis informar o nome, por R$ 300,00, sem saber que havia drogas dentro.