Polícia Civil prende oito procurados durante operação 'Capturas'

Botucatu - Operação policial realizada nesta terça-feira (29) pelas delegacias da sub-região, distritais e especializadas que compõem a Delegacia Seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) visando ao cumprimento de mandados de prisão em aberto resultou na captura de oito procurados pela Justiça pelo cometimento de crimes variados.

As diligências ocorreram durante a chamada operação "Capturas". De acordo com a Polícia Civil, todos os procurados foram apresentados às autoridades policias para as providências de Polícia Judiciária e, após a formalização das capturas, foram conduzidos às suas respectivas unidade prisionais, onde permanecem à disposição da Justiça.