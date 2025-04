Polícia Civil de Pirajuí prende homem por roubar a própria mãe

Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu, na manhã desta segunda-feira (28), em um imóvel no Jardim Paraíso, um homem suspeito de descumprir medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de sua mãe para roubá-la mediante ameaça com faca.

Segundo a polícia, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2.ª Vara de Pirajuí em decorrência de uma investigação minuciosa que teve início após o registro da grave ocorrência, no último dia 22.

Na ocasião, de acordo com as apurações, o homem, sob efeito de álcool e drogas, invadiu a casa da mãe com uma faca e exigiu objetos de valor. Diante da recusa, roubou pertences pessoais, fugindo em seguida.