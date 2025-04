Motorista de Bauru morre e 24 ficam feridos em acidente

Um motorista de Bauru morreu e 24 passageiros ficaram feridos em um acidente envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e um caminhão, na madrugada desta terça-feira (29), no quilômetro 127 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Tatuí (a 200 quilômetros de Bauru).

Conforme apurou no local o jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, os feridos foram socorridos para unidades de saúde de Tatuí e região. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um pneu do caminhão que seguia à frente teria furado fazendo com que o veículo reduzisse a velocidade. O condutor do ônibus, porém, não teve tempo hábil para frear ou desviar, ocorrendo então a colisão traseira.

Ainda de acordo com a Artesp, nove passageiros tiveram ferimentos graves, 10 se machucaram levemente e 11 saíram ilesos.