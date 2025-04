Investigado diz que repassou até R$ 119 mil em dinheiro a Roberto

Nesta terça-feira (29), a delegacia especializada cumpriu novos mandados em mais um desdobramento do "Caso Apae", que apura desvios financeiros da entidade, descobertos a partir do desaparecimento e homicídio presumido pela Polícia Civil da então secretária-executiva Claudia Regina Lobo, em 6 de agosto de 2024.

Esse e outros valores, segundo ele, sempre foram entregues fora da instituição. A informação consta de depoimento formalizado por ele ao delegado Glaucio Stocco, titular do Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), conforme noticiaram ao vivo os jornalistas Alexandre Colim e Douglas Willian, no programa Cidade 360º, uma parceria do JC/JCNET e rádio 96FM.

O homem entrevistado pelo programa Cidade 360º, que é investigado pela Polícia Civil, disse sentir-se enganado pelo então presidente da Apae. Ao falar com a reportagem, acrescentou que, ao acolher os pedidos de Franceschetti, imaginava ajudar a entidade. A Polícia Civil pediu a prisão dele, mas a Justiça não acatou.

Ao JC/JCNET, o delegado Glaucio Stocco acrescentou que o Seccold chegou até o investigado por meio de investigação feita a partir do notebook apreendido de Franceschetti Filho. "O que chamou a atenção é que os primeiros contratos de prestação de serviços entre eles, no ramo de bombeiro civil, começaram com quantias mensais de R$ 9 mil e a partir de fevereiro de 2024 o valor mais do que dobrou: foi para R$ 20 mil", disse Stocco.

Ainda segundo o delegado, uma nota que envolve dinheiro de convênio da prefeitura, no valor de R$ 19 mil, também foi emitida pelo investigado. "Consta expressamente a origem do convênio na nota: Secretaria de Educação Municipal", finaliza o titular do Seccold.