Governo de SP expande grupo especializado em segurança no campo

O Governo de São Paulo vai expandir o Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) para todas as regiões do estado com o objetivo de fortalecer a segurança no campo. A portaria instituindo os grupos especializados da Polícia Civil foi assinada nesta segunda-feira (28) durante a Agrishow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, em Ribeirão Preto, no interior paulista.

A equipe especializada de investigação presta atendimento às ocorrências de crimes contra o patrimônio em áreas rurais. As primeiras unidades começaram a funcionar em Botucatu e Itatinga, no interior do estado. Com a portaria assinada hoje, o Giar chegará a todas as demais regiões do estado.

De acordo com o documento, o Giar ficará vinculado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e Delegacias Seccionais de cada Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter). Os agentes serão responsáveis pela investigação, realização de operações, cooperação com os demais órgãos de segurança, bem como pela manutenção de um diálogo constante com as empresas, cooperativas, produtores e trabalhadores rurais.