Jovem furta celular em clínica e é contido por populares em Bauru

Um vendedor de 25 anos foi contido por populares, na manhã desta segunda-feira (28), na Vila Souto, em Bauru, após distrair uma funcionária de uma clínica odontológica para furtar um aparelho celular do local avaliado em cerca de R$ 1,5 mil. Ele sofreu lesões na face durante a ocorrência e, autuado em flagrante, permaneceu internado no Pronto-Socorro Central (PSC) para exames, sob escolta da Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito pediu à funcionária para que chamasse um motorista de aplicativo para ele e lhe fornecesse uma sacola plástica para guardar pertences pessoais e, neste momento, aproveitou para furtar o aparelho celular do estabelecimento. Populares detiveram o vendedor a cerca de cinco quarteirões do consultório e acionaram a PM.

Conforme o registro policial, como ele tinha ferimentos no rosto e sangramento decorrentes da contenção, e não havia viaturas do Samu disponíveis no momento, os PMs o levaram até o PSC para atendimento. Com suspeita de fratura no nariz, o jovem ficou internado aguardando exames. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e permaneceu sob a escolta da PM.