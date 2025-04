Idoso acamado após cirurgia é deixado sozinho, cai e fere o braço

Populares relataram à GCM que o idoso havia retornado de um hospital em Botucatu com a ambulância por volta das 4h da manhã, acompanhado de um filho, que ausentou-se posteriormente, deixando-o sozinho por várias horas. Uma vizinha disse que chegou a auxiliar o homem por volta das 12h30, ajudando-o a se levantar da cama e oferecendo-lhe água e alimento.

O fato ocorreu em uma residência no bairro Cohab 3. Os guardas civis foram até o endereço na tarde deste sábado (26), após denúncia, e encontraram o idoso sozinho, sem alimentação, sem água e sem cuidados de higiene. Segundo a equipe, ele estava acamado devido a uma cirurgia de hérnia femoral e contou que, ao tentar se levantar, caiu da cama e machucou o braço.

São Manuel - Um idoso acamado por conta de um recente procedimento cirúrgico foi encontrado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Manuel (69 quilômetros de Bauru), neste final de semana, sozinho, e em situação de abandono. De acordo com a corporação, ele não conseguia beber água ou se alimentar sozinho e chegou a machucar o braço ao tentar se levantar da cama.

Ainda de acordo com a corporação, foram feitas tentativas de contato com familiares, mas sem sucesso. A equipe, então, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e foi orientada a acionar ambulância para que o idoso fosse levado ao Pronto-Socorro (PS) local, onde ele seguia internado até esta segunda-feira (28). O caso foi registrado pela Polícia Civil como abandono de incapaz e será investigado.