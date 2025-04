Bauru: réu que esfaqueou homem dentro da casa dele pega 17 anos

O Tribunal do Júri condenou a 17 anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, um réu acusado de tentar matar a facadas um homem no interior da residência dele, no dia 5 de fevereiro de 2024, em Bauru, e de intimidar a vítima e familiares após o crime. Cabe recurso, mas ele deve aguardar a análise da apelação preso.

O julgamento ocorreu no último dia 15. Segundo os autos, no dia dos fatos, J.I.O.C. tentou matar W.E.P. com diversas facadas dentro da casa dele, na rua Alfredo Zumiani, no Parque Manchester, causando lesões de natureza grave, e, após o crime, intimidou a vítima e familiares dela por ser integrante de uma conhecida organização criminosa.

O Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos que a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e condenou o réu nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP). A Justiça considerou como agravante o fato de ele ser reincidente e a gravidade do delito.