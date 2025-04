Homem furta picanha e volta ao mesmo supermercado no dia seguinte

Um dia após ser filmado furtando uma peça de picanha e dois pares de chinelos em um supermercado de Bauru, um homem de 28 anos foi reconhecido por funcionários do estabelecimento comercial, que acionaram a Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (27). Os itens levados no sábado foram avaliados em R$ 237,66, conforme consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o BO, assim que ele entrou na loja, por volta das 13h deste domingo, foi identificado pelos profissionais do sistema de videomonitoramento interno e passou a ser acompanhado também por outros funcionários. Depois de pegar um salaminho de R$ 8,81, foi interceptado pelos seguranças. Na sequência, foi encaminhado pelos policiais à delegacia, que recebeu as filmagens de um representante do estabelecimento.

No plantão da Polícia Civil, o delegado descreveu no histórico do BO que a captura do suspeito antes mesmo de deixar o local dos fatos, aparentemente, indica a impossibilidade de consumação do crime de furto. Ainda de acordo com o documento, a autoridade ressaltou que se aplicam os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) referentes ao princípio da insignificância – valor diminuto em prejuízo de uma grande rede de supermercado - e à ausência de periculosidade social da ação. Assim, ele responderá em liberdade.