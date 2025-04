Desfile Cívico de aniversário de Lençóis é adiado para domingo

As escolas das redes municipal, estadual e privada e entidades participantes serão divididas em 10 blocos, apresentando na avenida uma homenagem aos patronos e patronesses das instituições de ensino, além de suas bandas e fanfarras. No total, de acordo com a administração, mais de mil estudantes deverão desfilar pela avenida Padre Salústio.

A programação de aniversário também conta com a tradicional Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa), que foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (25), com o início do rodeio cutiano e show da dupla Henrique e Juliano, e segue até o dia 5 de maio, com apresentações de artistas de renome, exposições e provas de montaria.