Chuva: acidente entre carros deixa vítima em cruzamento de Bauru

Um acidente envolvendo dois automóveis, um Fiat Palio cinza e um Fiat Uno Vivace preto, ocorreu por volta das 8h desta segunda-feira (28) no cruzamento das ruas Saint Martin e Aviador Gomes Ribeiro, uma quadra acima da Duque de Caxias, na região central de Bauru. Chovia no momento da colisão e o ocupante de um dos carros ficou ferido.

De acordo com informações preliminares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorristas da equipe encaminharam a vítima, consciente, para o Pronto-Socorro Central (PSC). A identidade da pessoa não foi divulgada e as causas da batida serão apuradas.

Uma faixa da via precisou ser interditada.