Colisão de carro contra um poste deixa motorista ferido em Bauru

A forte colisão de um Citroën C3 Aircross branco contra um poste de energia elétrica provocou ferimentos no motorista do veículo, que foi socorrido por volta das 6h20 desta segunda-feira (28), na quadra 14 da avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube, no bairro Vargem Limpa, em Bauru. A batida ocorreu próxima à portaria 2 da Unesp. Chovia no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fica a poucos metros do local do acidente, realizou um atendimento rápido e encaminhou a vítima, consciente, para o pronto-socorro do Hospital da Unimed Bauru. Não há informações sobre o envolvimento de outro veículo, segundo a Polícia Militar. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

O poste será reparado pela CPFL Paulista nas próximas horas.