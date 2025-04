Bragantino vence Santos na Vila e sobe para 2º; Peixe é penúltimo

O alvinegro praiano volta a campo contra o Grêmio no próximo domingo (4/5), às 16h (de Brasília), enquanto o Braga recebe o Mirassol no dia seguinte, segunda-feira, às 19h.

Os gols do jogo foram marcados por dois ex-Santos, Sasha e Laquintana, pelo Braga, e Deivid Washington, pelo alvinegro. Com o resultado, o Braga chegou a 13 pontos conquistados e chegou na 3ª posição. Já o Peixe acabou se mantendo na 19ª colocação com apenas quatro pontos.

O RB Bragantino venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (27), em confronto pela 6ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo aconteceu na Vila Belmiro.

O JOGO

Na primeira etapa, o Santos sofreu com muitas oportunidades de risco do Bragantino. O confronto foi marcado por ótimas defesas de Gabriel Brazão e evitou que o rival abrisse o placar na primeira metade. O Santos pouco criou oportunidades e foi vaiado ao fim do primeiro tempo da partida.

O RB Bragantino encontrou o gol, ampliou e venceu o Peixe sem dificuldades. O elenco de Seabra foi superior novamente aos donos da casa com bela atuação, com destaques para John John e Sasha, o autor do primeiro gol.