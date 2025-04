Palmeiras perde no fim para o Bahia no Allianz e não é mais líder

O Bahia surpreendeu e venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, no início da noite deste domingo (27), em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão.

Kayky, aos 47 minutos do 2º tempo, marcou o gol do triunfo do tricolor baiano. O Palmeiras teve o ataque dos sonhos em campo no 2º tempo, com Paulinho, Estêvão e Vitor Roque, mas não foi o suficiente para a vitória.

O Bahia manteve o jejum de Vitor Roque e isso foi fundamental para o resultado. Aos 23 minutos do 2º tempo, Estêvão cruzou da linha de fundo para trás e encontrou Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira e a bola ia entrando, mas Erick salvou em cima da linha. É o 11º jogo de Vitor Roque sem marcar.