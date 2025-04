Juiz manda secretário excluir postagens contra vereador no Whats

O juiz José Claudio Domingues Moreira, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Bauru, determinou, em decisão liminar, que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Bauru, Jurandir Sergio Posca, exclua as postagens em que chamou o vereador Eduardo Borgo de “otário” e “anti cristo” do grupo de WhatsApp “Política em Debate”, no prazo de 24 horas, sob pena de estipulação de multa.

A determinação faz parte da ação que Borgo move contra Posca, onde pede indenização por dano moral de R$ 10 mil, após as postagens no grupo de Whats. O pedido de segredo de justiça foi indeferido pelo juiz por se tratar de duas pessoas públicas, que fizeram postagens públicas também.

Procurado, o secretário Jurandir Posca preferiu não se manifestar porque ainda não foi citado pela Justiça e desconhece o teor da decisão.