Bauru: há apenas 2 meses em liberdade, homem é preso por tráfico

As equipes, então, se dividiram e foi feita uma incursão às margens do Rio Bauru, pela ponte da Praça Itália. Quando avistaram os policiais, os três indivíduos fugiram sentido à ponte Eufrásio de Toledo, sendo acompanhados de perto por uns 400 metros.

De acordo com a corporação, quando os policiais estavam em patrulhamento pela avenida Pedro de Toledo, receberam a informação anônima de que debaixo da ponte da mesma via, responsável por ligar o Centro à Vila Falcão, estava ocorrendo venda de entorpecente.

Um deles, de 18 anos, foi abordado com apoio das motocicletas, sendo necessário o uso de força física, informam os policiais. Ele portava estava com uma pochete trançada no peito com o material apreendido.

Foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, o que foi reiterado no plantão da Polícia Civil.