Motorista de 43 anos morre em capotamento na rodovia

Um homem de 43 anos morreu, no início da madrugada deste domingo (27), em um acidente registrado no quilômetro 162 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), em Dois Córregos (a 73 quilômetros de Bauru). Ele estava sozinho no Gol que, por razões desconhecidas, capotou quando seguia sentido Itirapina.

O veículo atravessou o canteiro central e foi parar na faixa dois de rolamento do sentido oposto, consta do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O óbito do motorista de Guarapuã, distrito de Dois Córregos, foi atestado no local.

As circunstâncias do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.