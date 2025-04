Sexo depois do parto

Outra sugestão é fazer liberação miofascial, uma massagem para relaxar os músculos pélvicos. De acordo com Cinthia, esse método "atua na fáscia, o tecido conjuntivo que reveste os músculos, ajudando a aliviar dores, melhorar a circulação sanguínea e restaurar o equilíbrio da musculatura da região íntima". A técnica pode ser realizada por fisioterapeuta especializado ou com a orientação de um profissional para ser feita em casa.

A massagem perineal é mais uma opção. Trata-se de uma massagem na área entre a vagina e o ânus para aumentar a elasticidade dos tecidos. Pode ser usada para aliviar a dor, reduzir a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea na região pélvica. Deve ser realizada por um profissional.

Para os casos em que a dor persiste e há dificuldades na lubrificação vaginal, há tratamentos como o laser vaginal, que estimula a regeneração dos tecidos e melhora a hidratação natural, reduzindo a sensação de ressecamento. A vibração terapêutica, feita com dispositivos específicos, ajuda na reativação da circulação sanguínea e na redução da hipersensibilidade. Os dois tratamentos devem ser realizados sob a orientação de um profissional de saúde.

A alimentação também tem um papel fundamental na recuperação do corpo após o parto. A prisão de ventre, comum nesse período, pode agravar as dores. Por isso, é importante manter o bom funcionamento do sistema digestivo com hidratação adequada e dieta rica em fibras.