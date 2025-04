Secretaria de Cultura realiza escuta pública para ciclo da PNAB

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, e em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, realiza nesta segunda-feira (28) uma escuta pública para execução do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), no município. O objetivo é ouvir artistas, produtores e fazedores de cultura sobre as prioridades para o setor nessa nova distribuição de recursos em 2025. A escuta será durante a reunião ordinária do Conselho, a partir das 19h, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. Além da escuta presencial, será aberta nos próximos dias um formulário para participação em formato virtual da população.

O Ministério da Cultura (MinC) publicou no último dia 11 de abril a Portaria 200/2025, em que estabelece diretrizes complementares para solicitação e aplicação dos recursos a partir da Lei que instituiu a Política. O objetivo é fortalecer um sistema federativo contínuo de repasse de recursos, garantindo a manutenção e o desenvolvimento de projetos culturais em estados, municípios e no Distrito Federal.

As adesões para solicitação dos recursos do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc vão até 26 de maio. Para tanto, os entes federativos precisarão elaborar um Plano de Ação. O documento deve detalhar metas, cronogramas e atividades culturais previstas. O Plano de Ação dará origem ao Plano de Alocação de Recursos (PAR), que os municípios devem cadastrar na plataforma governamental até 1 de julho, após a realização de escutas públicas com os possíveis interessados em participar dos editais.